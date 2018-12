"Stranger Things" saison 3 : Netflix dévoile les titres de tous les épisodes

C’est l’une des séries les plus populaires de Netflix. L’une des plus décortiquées par ses fans, passionnés par les innombrables références à la pop culture qu’elle renferme, épisode après épisode. Si le tournage de la saison 3 de "Stranger Things" est officiellement terminé, ses créateurs, les frères Matt et Ross Duffer, ont décidé de prendre le temps pour en fignoler les détails. Pour retrouver Finn (Mike Wheeler), Dustin (Dustin Henderson), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) et la mystérieuse Eleven (Millie Bobby Brown, photo), il faudra en effet patienter jusqu’à l’été 2019.





La raison de ce délai ? "C’est une série artisanale", expliquait l’été dernier Cindy Holland, responsable de la programmation chez Netflix, lors d’une rencontre avec la presse. "Les frères Duffer et Shawn Levy (le réalisateur – ndlr) ont compris que les attentes étaient très importantes. Ils veulent livrer quelque chose de plus grand et de meilleur que l’an dernier. La saison va être fantastique et le résultat justifiera l’attente."