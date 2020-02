"Stranger Things" saison 4 : Netflix dévoile un premier teaser avec une grosse surprise

Si Netflix n'annonce pas de date de diffusion, de nombreuses autres questions restent encore en suspens : comment le shériff va-t-il faire pour prévenir Eleven qu'il est bel et bien vivant ? Que va-t-il se passer pour Mike et ses amis restés à Hawkins ? "Pendant ce temps de l’autre côté, une nouvelle menace enfouie depuis longtemps refait surface et elle n’épargnera personne. La saison 4 s'annonce comme la plus colossale et la plus effrayante et nous sommes impatients que vous puissiez en voir plus. En attendant – priez pour l'Américain", lancent les créateurs de la fiction culte.