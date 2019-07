"Stranger Things" revient jeudi sur Netflix : tout ce qu'il fait savoir sur la saison 3

Ces huit nouveaux épisodes s'annoncent intenses mais également tristes. “C’est très différent des saisons 1 et 2. C’est plus drôle et aussi plus effrayant. C’est très triste, il y a beaucoup à encaisser avec cette fin alors soyez prêts”, a prévenu Noah Schnapp (alias Will) au Huff Post US. Des propos confirmés par Millie Bobby Brown, qui joue Eleven. “C’est la saison la plus triste jusqu’ici. Vous allez pleurer à la fin comme je l’ai fait. Ça devient vraiment profond et émotionnel. Et c’est encore plus effrayant que les précédentes saisons", a déclaré la jeune fille à la presse américaine. “C’est tellement émotionnellement puissant parce que vous ne vous attendez pas à ce qui se passe. Je ne pense pas que nous ayons jamais filmé quelque chose de plus émouvant", rajoute David Harbour, qui joue le sherif Hoppeer à EW.