Pourquoi Diana, la princesse du peuple, sera la prochaine reine de Netflix

ROYAL FEVER - La plateforme de streaming diffusera prochainement les deux dernières saisons de "The Crown", qui narreront l'histoire de Lady Di, et "Diana, a new musical", qui n'a pu démarrer à Broadway au printemps à cause du coronavirus. Un nouveau coup de projecteur qui prouve que l’ex-princesse disparue trop tôt est toujours aussi populaire.

Certains icônes sont éternelles. Près de 23 ans après sa tragique disparition, le 31 août 1997 à Paris, Diana bénéficie toujours de la même aura auprès du grand public. Entre compassion et bienveillance, l'image de l'ancienne princesse de Galles intéresse aussi les producteurs qui multiplient les projets la concernant. Naomi Watts l'a incarnée sur grand écran en 2013 dans Diana, un biopic qui relate les deux années précédant son décès. Kristen Stewart lui emboîtera le pas dans Spencer, quoi doit être tourné dans les prochains mois. Pas plus tard que ce mercredi 19 août, M6 a ressorti des placards une enquête s'intéressant aux 100 derniers jours de la mère des princes William et Harry. Trois documentaires (The Story of Diana, Diana in her own words et The Royal house of Windsor) sont également disponibles sur Netflix en France.

Son esprit, ses mots et ses actions vivent dans les coeurs de beaucoup de personnes - Elizabeth Debicki sur la princesse Diana

La plateforme de streaming américaine n'a jamais caché son attrait pour la famille royale britannique, à qui elle doit l'un de ses plus grands succès. Plébiscitée par le public et les critiques depuis son lancement en 2016, la série The Crown fera apparaître Lady Di dans sa quatrième saison qui sera disponible le 15 novembre. Quelques rares images ont fuité sur les réseaux sociaux avant la publication d'un premier teaser, dévoilant la ressemblance frappante entre la princesse et sa jeune interprète Emma Corin. Netflix a officialisé cette semaine qu'Elizabeth Debicki lui succéderait dans les saisons 5 et 6.

"Son esprit, ses mots et ses actions vivent dans les coeurs de beaucoup de personnes. C'est un véritable privilège et honneur pour moi de rejoindre cette série magistrale qui m'a rendue totalement accro dès le premier épisode", a déclaré l'actrice australienne de 29 ans, qui sera à l'affiche de Tenet le 26 août. Une annonce de casting qui a pris un autre sens dès le lendemain, avec un message plus précis publié par la plateforme de streaming sur les réseaux sociaux. "The Crown retrace la vie de la reine Elizabeth II pendant quatre saisons, avec brio. Pour les deux prochaines saisons, la série va maintenant se consacrer à la vie de la princesse Diana…Prochainement", a écrit Netflix France sur Twitter.

La vraie histoire musicale d'une femme qui a choisi d'être sans peur et est par conséquence devenue intemporelle - Diana, a new musical

De personnage secondaire, Lady Di devient l'héroïne principale de nouveaux épisodes qui n'arriveront pas sur la plateforme avant 2022. D'ici là, ses admirateurs auront le loisir de découvrir un nouveau programme inédit centrée sur la jeune femme. Son titre ? Diana, tout simplement. "La vraie histoire musicale d'une femme qui a choisi d'être sans peur et est par conséquent devenue intemporelle", promet le pitch du spectacle qui suit de près le triangle amoureux formé par la princesse, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles. Netflix a acquis les droits de diffusion d'une captation live de la comédie musicale qui devait s'ouvrir à Broadway en mars 2020. La pandémie de coronavirus en a décidé autrement et a contraint tous les théâtres de New York à la fermeture.

La comédie musicale "Diana" n'a pu démarrer à Broadway en mars 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Une représentation sera prochainement filmée et diffusée sur Netflix "début 2021". − Diana a new musical

"Nous parlons au nom de toute la compagnie en disant que nous ne pourrions pas être plus excités de pouvoir enfin partager notre show avec les amoureux de théâtre partout. Même s'il n'existe aucun substitut au spectacle vivant, nous sommes honorés de faire partie du divertissement de qualité que Netflix fournit à ses abonnés dans le monde entier", indiquent les producteurs dans un communiqué. La représentation sera enregistrée sans public au Longacre Theatre, avec la participation du casting d'origine dont Jeanna de Waal qui campe Diana. Dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Le spectacle ouvrira ses portes sur Netflix au premier trimestre 2021 avant ses débuts à Broadway, reprogrammés au 25 mai 2021.

Delphine DE FREITAS