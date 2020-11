"WandaVision" : Marvel joue la carte sitcom pour sa toute première série sur Disney+

PREVIEW - Les Avengers investissent le petit écran dès le 15 janvier avec le lancement de la première de leurs trois séries développées pour la plateforme. "Une lettre d’amour à l’âge de la télévision" qui ne ressemble à rien de ce que nous ont proposé les super-héros jusqu’à présent.

Elle était attendue comme l’ultime douceur pouvant égayer une fin d’année bien compliquée. C’est finalement le 15 janvier que se dévoilera WandaVision, première des trois séries produites par Marvel Studios pour Disney+ - avec Le Faucon et le soldat de l'hiver et Loki. Une parenthèse enchantée de six heures au sein d’un univers de super-héros habituellement très codifié. Ici pas de combat ou de chasse aux horribles vilains mais un éclairage particulier sur deux des personnages préférés du public au sein des Avengers. Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, et Vision se transforment en stars de sitcom dans la banlieue chic et idyllique de Westview.

Comme si les Avengers rencontraient Ma Sorcière bien-aimée

"On les retrouve mariés et menant une existence très heureuse, tout en essayant de cacher leurs pouvoirs", explique à Entertainment Weekly le chef scénariste Jac Schaeffer. Comme si les Avengers rencontraient Ma Sorcière bien-aimée en somme. Clin d’œil ultime, la série a été tournée dans la rue où se situaient les décors de la maison de Samantha et Jean-Pierre dans les studios Warner Bros. à Los Angeles. "Ce qu’on propose est très différent de Marvel. C’est comme une conversation entre les sitcoms américaines à travers les âges et les films Marvel", détaille Elizabeth Olsen qui reprend son rôle de Wanda Maximoff.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles dans la série "WandaVision" sur Disney+. − Marvel/Disney+

Son partenaire Paul Bettany parle d’une "série complètement folle". L’action se déroulera après les évènements d’Avengers : Endgame et fera voyager dans le temps les jeunes mariés. Des années 50 aux années 80, en passant par les années 70, les premières images dévoilées en septembre donnent déjà très envie de se plonger dans cet univers singulier qui est "une lettre d’amour à l’âge d’or de la télévision" selon Jac Schaeffer. Alors forcément comme dans toute bonne sitcom, nos héros seront confrontés à des archétypes de fiction. L'hilarante Kathryn Hahn s'est notamment vu confier le rôle d'Agnès, la "voisine un peu fouineuse" qui viendra mettre son grain de sel entre deux séquences de rires enregistrées.

Kevin Feige, président de Marvel Studios qui a eu l'idée d'offrir à Wanda et Vision leur propre show, promet que ceux qui ne connaissent absolument rien à l'univers Marvel pourront suivre la série. Il annonce aussi "une richesse de récompenses" pour ceux qui ont vu les 23 films du Marvel Cinematic Universe. La première se cache sans doute dans le personnage de Monica Rambeau, qui apparaissait fillette dans Captain Marvel mais sera ici adulte et jouée par l'actrice Teyonah Parris. La première femme afro-américaine membre des Avengers révèlera-t-elle tous ses secrets ? Une certitude, WandaVision viendra relancer une machine Marvel mise à l'arrêt par la pandémie de coronavirus avec le report de Black Widow et Eternals à 2021.

Delphine DE FREITAS