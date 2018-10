Studytracks : apprendre ses leçons en musique !

L'application Studytracks est spécialement destinée aux collégiens. Elle leur permet d'apprendre les leçons de maths et de français plus facilement, en chanson. Sur Twitter, on a vu que le rappeur Soprano s'est joint à l'application. Il vous reste à découvrir son morceau sur le théorème de Thalès. Autres images qui fait actuellement le tour du web : une citerne de fermentation de Prosecco qui déborde dans le nord de l'Italie et un maçon qui fait le buzz grâce à sa voiture.



