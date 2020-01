Un duo Jennifer Lopez-Shakira, un hommage et une surprise au concert de la mi-temps du Super Bowl

"Depuis le jour où j'ai vu Diana Ross s'envoler dans les airs (en 1995, ndlr), je rêvais de me produire au Super Bowl", a déclaré Jennifer Lopez, 50 ans, dans un communiqué. "Ce sera encore plus spécial car non seulement il s'agira du 100e anniversaire de la NFL, mais aussi parce que je vais me produire avec une copine latino. J'ai hâte de montrer ce que nous les filles pouvons faire sur la plus grande scène du monde."

Pour Shakira, le concert sera encore plus spécial puisqu'il se déroulera le jour de ses 43 ans. "C'est un véritable rêve américain et nous allons proposer le show d'une vie", a réagi pour sa part la chanteuse colombienne, la première de son pays à se voir offrir un tel honneur. Les deux chanteuses interpréteront leurs plus grands titres : "She Wolf" et "Whenever Whenever" pour Shakira ; "Jenny From The Block" et "Let's Get Loud" pour J-Lo. À noter que Beyoncé pourrait faire une apparition sur "Beautiful Liar".