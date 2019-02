Super Bowl 2019 : pourquoi la rappeuse Cardi B ne chantera pas "Girls Like You" avec Maroon 5

C’est l’un des tubes de 2018. En France, "Girls Like You", le duo langoureux qui réunit Maroon 5 et Cardi B, a même été élu "chanson internationale de l’année" lors des NRJ Music Awards en novembre dernier. Si le groupe du chanteur Adam Levine assurera le show, dimanche soir, à la mi-temps du Super Bowl, la rappeuse ne le rejoindra pas sur scène. Comme de nombreux artistes outre-Atlantique, la jeune femme tient en effet à manifester sa solidarité envers Colin Kaepernick, l’ancien quarterback des 49ers de San Francisco, sans club depuis qu’il est devenu l’un des symboles de l’Amérique anti-Trump.





Flashback. Durant la saison 2016 de la NFL (Ligue nationale de football américain), l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération décide de s’agenouiller durant l’hymne américain, avant chaque match, afin de protester contre le racisme et les violences policières qui frappent la communauté noire. Colin Kaepernick est alors pris pour cible par les partisans de Donald Trump, et le candidat-lui-même, en route pour la Maison Blanche tandis que d’autres joueurs l’imitent sur les terrains.