"Supprimez-moi cette m..." : Bigflo et Oli dénoncent l’utilisation d'un de leurs tubes par un parti d’extrême droite

La vidéo réalisée par la liste belge Destexhe, proche de l'extrême droite, était un clip de campagne en vu des élections européennes qui auront lieu ce dimanche 26 mai en Belgique comme en France. La liste radicale a repris le morceau des rappeurs "Plus tard", dans lequel ils évoquent leurs souvenirs d'enfance, rythmés par le slogan "tu comprendras plus tard". Sous le lien de sa vidéo sur Youtube, la liste belge a parlé d'une "interprétation libre sur la base" du titre original. "'Tu comprendras plus tard ... mais plus tard il sera trop tard.' Dimanche, votez pour vos convictions, votez pour les Listes 13 Destexhe, avant qu’il ne soit trop tard…", a également écrit le groupe politique en légende.