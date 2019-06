RMC suspend Daniel Riolo et Jérôme Rothen après leurs propos sur l'accusatrice de Neymar

Pour rappel, jeudi soir, les deux consultants ont eu des propos déplacés concernant Najila Trindade, la femme accusant Neymar de viol le 15 mai dernier dans un hôtel parisien. "Mais la nana, tu l’as vue la nana ? (...) Je m’attendais à ce que ce soit un avion de chasse. C’est de la deuxième division", déclare ainsi Daniel Riolo, conforté dans son idée par Jérôme Rothen : "Il peut avoir tout ce qu’il veut, il a pris une Ligue 2." Le tout sous les yeux du présentateur Nicolas Vilas, qui tente à deux reprises de couper court à cette discussion en lançant un "Mais vous êtes tarés les mecs".





"Quand tu t’appelles Neymar, t’as un minimum de qualité. Normalement c’est Champions League. […]. La faire venir, prendre l’avion… tu vois ça débarquer et en plus à l’arrivée, tu te retrouves dans la merde", surenchérit alors Riolo avant que Jérôme Rothen ne conclue : "Ça joue les barrages, c’est un Lorient". "On va passer à autre chose", déclare finalement Nicolas Vilas. A ce sujet, la société des journalistes de RMC a condamné "fermement les propos sexistes et injurieux" et s'est désolidarisée de ces propos.