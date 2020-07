Sarah Jessica Parker lance une émission de rencontres sur la chaîne ITV

Changer de vie pour trouver l'âme sœur. C'est ce que propose la comédienne Sarah Jessica Parker avec "Swip Swap", une nouvelle émission de rencontres qu'elle va produire en association avec ITV Entertainment, à qui l'on doit déjà "Love Island", "Hell’s Kitchen" et "Queer Eye". L'ancienne star de Sex and the City qui s'y connaît bien en histoires de cœur propose à des célibataires de rencontrer l'amour en échangeant leur vie avec un autre coeur à prendre.

A l'instar du film The Holiday où Cameron Diaz et Kate Winslet jouaient une Américaine et une Anglaise qui décidaient d'échanger leurs vies sans se connaître, "Swip Swap" est une sorte d'expérience à la fois amoureuse et sociale, comme le rapporte Deadline. Les célibataires de l'émission vont échanger leurs appartements et plonger ainsi dans la vie d'une autre personne dont ils ne connaissent absolument rien.