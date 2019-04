Télé : les émissions de santé ont la cote

Selon l'Institut Europa TV, un véritable phénomène se crée avec les émissions de santé réalistes. Les médecins deviennent de vrais stars. L'émission "Opération Live" diffusée sur Channel 5 en Angleterre et Seven en Australie par exemple va même plus loin. Les téléspectateurs peuvent suivre en direct une intervention chirurgicale dans un bloc opératoire. Il y a d'autres émissions de télé-réalité dans ce genre qui ont la cote. Découvrez-les en images et les émissions à ne pas rater ce soir.



Ce mercredi 10 avril 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", nous parle de l'ascension en flèche des émissions de santé. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/04/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.