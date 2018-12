Téléthon : des promesses de dons à la baisse

Téléthon a été très impacté cette année. Jusqu'à samedi dernier dans la soirée, les dons récoltés s'élevaient à 69 290 089 euros, moins 13,7% qu'il y a deux ans. Ce chiffre va sans doute augmenter un peu plus grâce aux nouvelles manifestations et le don par téléphone au 36 37 qui durera jusqu'au 14 décembre. Parmi les raisons de cette baisse, on peut citer la manifestation des gilets jaunes et la faible couverture médiatique.



