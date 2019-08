Bouleversé, Thierry Beccaro fait ses adieux aux téléspectateurs de "Motus"

C’était la der des ders. Diffusé pendant 29 ans sur France 2, "Motus" a tiré sa révérence ce samedi, l’occasion de pour Thierry Beccaro, son animateur emblématique, de dire au revoir aux téléspectateurs qui en ont fait le succès depuis le premier de quelques 6.000 numéros, depuis 1990. "Vous nous avez donné la chance et le plaisir d'exister. On a su vous donner du sourire, de la bonne humeur et l'envie de revenir au cours de ses années", a-t-il lancé, visiblement ému.





"Je voulais juste vous dire que je m'en vais. Mais il ne faut pas pleurer comme ça. Demain ou dans un mois, vous n'y penserez plus. Mais je ne vous quitte pas. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous, un jour, n'importe où, je promets que j'y serai sans fautes."