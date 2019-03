Télévision, radio : les femmes parlent deux fois moins que les hommes

On dit souvent que les femmes sont plus bavardes que les hommes. Une chose est sûre : à la télévision et à la radio, c'est loin d'être le cas. Dans une étude inédite menée par l'INA (l'Institut National de l'Audiovisuel) portant sur 18 ans de programmes, le constat est sans appel : les hommes parlent deux fois plus dans les médias. Pour le quantifier, l'INA a créé un logiciel d'analyse acoustique permettant de mesurer le temps de parole des femmes sur 700.000 heures de programmes, journalistes et intervenantes confondues. Soit le plus gros volume de données jamais analysé au monde, remontant jusqu'à 2001 pour la radio et 2010 pour la télévision.





Sur le petit écran, si la parité du temps de parole est quasiment atteinte sur Téva et Chérie 25, des chaînes destinées aux femmes, ce n'est pas le cas sur les chaînes sportives Eurosport et L'Equipe, où ce temps de parole des femmes est le plus faible (respectivement 7,4% et 16,5%). Du côté des généralistes, M6 arrive en tête avec un temps de parole féminin de 41%, suivi de TF1 (36,1%), loin devant Canal+ qui présente le plus faible taux.