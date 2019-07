"Tellement fier" : David Hallyday premier fan des débuts de sa fille Emma Smet dans "Demain nous appartient"

Comme son grand-père, son père ou encore sa tante, Emma Smet est désormais sous le feu des projecteurs. Ce lundi 1er juillet, la jeune femme de 21 ans a fait ses premiers pas dans la série de TF1 "Demain nous appartient". Elle y prête ses traits à Sofia, une adolescente parisienne de 16 ans qui s'installe à Sète avec ses parents Aurore et William, respectivement interprétés par Julie Debazac et Kamel Belghazi, ainsi que sa sœur Manon jouée par Maina Grezanle. Son personnage en fera tomber plus d'un sous son charme.