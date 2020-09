VIDEO - Tess a touché le jury de "The Voice Kids" avec sa reprise d'"A Fleur de toi"

Elle les a touchés en plein cœur. Tess, 15 ans, s'est qualifiée pour les "battles" de "The Voice Kids" avec sa reprise d'A fleur de toi de Vitaa, la première chanson qu'elle a apprise au piano, un instrument qu'elle joue depuis deux ans à peine. La jeune chanteuse a eu le plaisir de voir trois fauteuils se retourner : ceux de Jenifer, Kendji et Patrick Fiori, qui était totalement subjugué par la demoiselle. "Quelle délicatesse, Tess. En général, le piano, cet instrument volumineux, est un instrument derrière lequel on se cache. Mais on pourrait te mettre tous les pianos du monde, aucun ne cacherait ton talent, aucun ne cacherait ta voix et l'envie de t'avoir dans ton équipe", a lancé Patrick Fiori.

"Tu as ton style à toi, bravo pour ça", a estimé Kendji tandis que Jennifer a salué le courage de la jeune femme. "Tu es une incroyable interprète. Ce n'est pas évident de chanter cette chanson de façon aussi personnelle. Tu l'a amenés ailleurs et tu as laissé la place à ta voix, c'était très beau", a jugé la coach.