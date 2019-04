Alexandre éliminé de "Koh-Lanta" : "L’équipe rouge, c’était la bête noire !"

Et un rouge de plus au tapis ! Chef de l’équipe la plus divisée de la saison, Alexandre a quitté vendredi "Koh-Lanta : la guerre des chefs" à l’issue du premier conseil des aventuriers réunifiés. Un départ frustrant pour le jeune commercial originaire de Seine-Saint-Denis…





LCI : Alexandre, comment avez-vous vécu sur le moment cette élimination, la première après la réunification ?

Alexandre : Le sentiment qui prédomine sur le moment, c’est la déception de ne pas pouvoir aller plus loin. Surtout de ne pas pouvoir faire mes preuves individuellement. Je n’ai eu qu’une épreuve en mode solo… et je me suis complètement foiré. Et puis j’avais envie de découvrir toutes les autres épreuves. Comme je suis dans le jury final, les autres aventuriers me racontaient au fur et à mesure qu’ils étaient éliminés et ça donnait envie !





Qu’auriez-vous pu faire pour éviter d’être sorti à ce moment du jeu ?

Il y avait des choses à faire, mais j’ai manqué de temps, d’autant plus que l’élimination a eu lieu le soir-même, alors que parfois elle a lieu le lendemain de l’épreuve d’immunité. Avec Maud et Cyril, nous étions inquiets au moment de la réunification. Mais nous étions faciles à rallier. Il y avait Cindy et Fred à part chez les bleus, Aurélien et Angélique à part chez les jaunes. On se disait qu’ils pourraient peut-être venir vers nous. Ou alors qu’une équipe entière pouvait s’allier à nous pour éliminer l’autre. Mais jaunes et bleus étaient franchement soudés. L’équipe rouge, c’était la bête noire. On avait une mauvaise image parce qu’il n’y avait pas d’osmose entre nous…