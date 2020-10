Jean-Pierre Pernaut lance son podcast "Au coeur des régions"

Il se lance dans le podcast. Jean-Pierre Pernaut donne le coup d'envoi ce mercredi 7 octobre d'un nouveau podcast baptisé Au cœur des régions. A écouter sur son smartphone, dans sa voiture, les transports ou en se baladant, ce nouveau rendez-vous nous fera voyager au cœur des paysages et des traditions régionales et de leur patrimoine. "On a eu envie de partager avec vous quelques-uns des plus beaux reportages du 13 heures", explique en préambule le journaliste très enthousiasmé par cette nouvelle aventure et qui, pour l’occasion, est entré en studio d’enregistrement.

Jean-Pierre Pernaut s'appuiera donc sur les reportages du journal de 13 Heures pour nous plonger dans les récits, les ambiances et les sons de différents univers. Pour la première et quelques semaines après la rentrée des classes, il a choisi de se pencher sur les souvenirs d'école. Au menu : une visite du musée des cahiers d'écoliers dans les Côtes d'Armor, dont certains ont plus de 200 ans ; un zoom sur les carnets de notes apparus en 1890 ; ou encore une rencontre avec un couple d'Alsaciens qui nous livreront leurs souvenirs d'école. D’autres séries suivront, comme des rencontres avec des écrivains régionaux ou une grande tournée autour des fromages de nos terroirs.