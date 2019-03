"Koh-Lanta 2019" : un abandon, un retour et une élimination… Ce qu’il faut retenir de l’épisode 2

Avec "Koh-Lanta", rien n’est jamais acquis d’avance. Les aventuriers du jeu de TF1 ont pu s’en apercevoir au cours du deuxième épisode, diffusé exceptionnellement un jeudi, en raison du match amical de l’équipe de France de football ce vendredi. La semaine dernière, les téléspectateurs avaient pu assister à l’élimination de Frédéric, le doyen des bleus, victime des affinités entre ses camarades et de son caractère un rien lunaire…





Lors des premières minutes, la faim se fait ressentir après quatre jours sur l’île paradisiaque des Fidji où se déroule l’aventure. Si les rouges ont pu faire du feu grâce à l’inépuisable Victor et au vétéran Xavier, et s’offrir un repas chaud, ça va mal chez les bleus. Aliséa, la benjamine, souffre de ne pouvoir s’alimenter convenablement. Elle éprouve des nausées, ne parvient plus à trouver le sommeil. Et confie son désarroi aux caméras, en larmes.