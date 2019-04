"Je ne suis plus à la poissonnerie mais à la recherche d’un emploi" : les confidences de Chloé après son élimination de "Koh Lanta"

Vous n’étiez pas la candidate la plus "physique" de l’émission. Comment l’avez-vous vécu au départ ?

Quand je suis arrivé sur le bateau et que j’ai vu tous les candidats, je me suis dit que j’étais mal barrée ! (rires). Je partais du niveau -10 en sport ! Il faut être honnête ! Je ne m’étais pas entraînée, je suis venue comme j’étais dans la vie de tous les jours. Mais j’avais le mental. Et je crois que ça a fait beaucoup sur les premières épreuves.





Ce mental a été mis à rude épreuve lorsqu’Emilie, votre ancienne cheffe, vous a fortement critiquée lors du 3e épisode. Est-ce que vous lui en voulez ?

Emilie a été dure avec moi, oui. On ne s’appréciait pas plus que ça l’une et l’autre… Avant de faire l’émission, on m’a recommandé de me taire, c'est pourquoi je n’ai pas renchéri lorsqu’elle a commencé à me critiquer. Et puis au bout d’un moment, c’est sorti ! On est dans une aventure où on souffre de la faim, de la soif, du manque de sommeil. Ça nous fait vriller plus facilement que dans la vie.