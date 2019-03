VIDÉO - "The Voice 8" : Lily Jung emballe Julien Clerc avec un chant traditionnel mongol

Elle avait envie de faire voyager les coachs et le public. Mission accomplie pour Lily Jung, la candidate de "The Voice" qui nous a propulsés dans un autre monde avec la prestation la plus originale de la soirée. Accompagnée d'un harmonium indien et de grelots aux pieds, la chanteuse de 41 ans au crâne rasé a entonné un chant traditionnel mongol qui a laissé les coaches bouche bée.





"C'est quelle langue ?", a demandé Soprano à ses comparses durant l’audition à l’aveugle. "Du chinois ?", a tenté Jenifer. "Ça me fait penser aux voix bulgares", a lancé Julien Clerc. Subjugués par la voix de la candidate, les quatre coachs se sont retournés sans hésiter. "Moi j'ai appuyé parce que cette émission s'appelle The Voice", a expliqué Julien Clerc. "Vous avez une voix absolument incroyable. Et je voulais voir à qui on a à faire".