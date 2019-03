TF1 s'associe à Netflix pour la diffusion de sa série événement "Le bazar de la charité"

"Le Bazar de la Charité", dont LCI vous a fait découvrir les coulisses, a mobilisé plus de 3.000 figurants et 185 techniciens durant cinq mois de tournage. Le pitch ? Trois héroïnes aux origines différentes voient leurs destins bouleversés par l'incendie qui a détruit en quelques minutes le Bazar de la charité à Paris en novembre 1897. Trois femmes de poigne campées par Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou qui ont donné un premier aperçu de leurs costumes lors du festival Séries Mania à Lille le week-end dernier. Josiane Balasko, Antoine Duléry, Gilbert Melki et Stéphane Guillon complètent ce casting prestigieux.