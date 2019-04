TF1 va diffuser en intégralité et en exclusivité la Coupe du monde 2019 de rugby

Le groupe TF1 a annoncé ce mercredi qu'il diffuserait sur ses différentes chaînes (TF1, TMC et TFX) l'intégralité des 48 matches de la Coupe du monde 2019 de rugby, organisée au Japon du 20 septembre au 2 novembre "Le groupe TF1 offrira au public français en clair l'ensemble des 48 matches de la Coupe du monde de rugby 2019", détaille la chaîne dans un communiqué, soulignant que c'est la "première fois" qu'un seul groupe média diffuse la compétition intégralement en clair.





Depuis 1999, la chaîne privée avait pris l'habitude de proposer les principales affiches sur la Une et d'en rétrocéder une partie à une chaîne payante, en l'occurrence Canal + (1999, 2011 et 2015) et Eurosport (2007). Lors du dernier Mondial, en 2015, TF1 avait partagé la diffusion de la compétition internationale, avec la chaîne cryptée Canal+, pour 27 des 48 rencontres.