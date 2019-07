"The Handmaid's Tale" aura bien une quatrième saison avec Elizabeth Moss

Encensée par la critique, "The Handsmaid's Tale" a remporté 11 Emmy Awards. Série phare de Hulu, propriété de Disney qui compte désormais 28 millions d'abonnés, "The Handsmaid's Tale" est une série d'autant plus effrayante qu'elle fait écho à l'Amérique conservatrice de Donald Trump. "Quand les gens disent que le show est difficile à regarder, ça m'énerve ! Si vous ne pouvez pas faire face à notre série, comment allez-vous faire face à ce qui se passe réellement dans le monde ? Ce que nous proposons est d'une pertinence choquante", a expliqué la comédienne au magazine "Radio Times". "Il est important de refléter la société pour essayer d'amener les gens à ouvrir les yeux, à les confronter à la réalité, avant qu'il ne soit trop tard".