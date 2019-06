"The Handsmaid's Tale" : le casting de la série prend position contre les lois anti-avortement aux Etats-Unis

Ils ne pouvaient pas garder le silence. Les actrices et acteurs de la série "The Handsmaid's Tale", dont la saison 3 vient de démarrer, ont décidé de tourner une vidéo pour dénoncer la restriction du droit à l'avortement dans 28 états américains. Dans ce clip en noir et blanc produit par le magazine "Harper's Bazaar" en partenariat avec le Planning Familial, on peut voir Elisabeth Moss (alias June, héroïne de la série), Samira Wiley (Moira), Ann Dowd (la terrifiante Tante Lydia) ou encore Bradley Whitford (Commandant Lawrence) prendre la parole pour défendre le droit des femmes à disposer de leur corps.





"Nous sommes face à une crise de santé publique. Ce n'est pas Gilead. Ce n'est pas 'The Handmaid's Tale'. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas une série. C'est l'Amérique, c'est notre réalité", expliquent tour à tour les comédiens de cette dystopie glaçante qui font le parallèle entre ce qui se passe à Gilead (la terrible République imaginaire imaginée par Margaret Atwood, auteure de "La Servante écarlate", le livre qui a inspiré la série) et aux Etats-Unis en ce moment.