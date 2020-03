VIDEO - "The Mandalorian", "Devs", "Amazing Stories"… 5 séries à ne pas rater en mars

Plusieurs nouveautés alléchantes débarquent dès ce vendredi 6 mars. Sur Apple TV+, on peut découvrir le premier épisode de "Amazing Stories", l’anthologie d’histoires fantastiques créée dans les années 1980 par Steven Spielberg. Et remise au goût du jour avec des acteurs comme Dylan O’Brien, la star du "Labyrinthe", Victoria Pedretti ("You") ou encore le regretté Robert Forster.

Si l’épidémie de coronavirus met en péril les sorties ciné, le calendrier des séries reste à priori inchangé. Et le menu du mois de mars s’annonce fastueux avec en ligne de mire le 24 mars le lancement en France de la plateforme Disney +. Son programme vedette, c’est "The Mandalorian", la série dérivée de la saga Star Wars imaginée par Jon Favreau. Craquerez-vous comme les Américains pour l’irrésistible Baby Yoda ?

Canal + Séries propose de son côté "Devs", la première série imaginée par le Britannique Alex Garland. Le réalisateur de "Ex-Machina" et "Annihilation" plonge le spectateur dans les arcanes d'une mystérieuse entreprise de réalité virtuelle dont les avancées technologiques pourraient bien menacer nos libertés individuelles.

L’intelligence artificielle est de nouveau au cœur de la saison 3 de "Westworld", qui débarque le 16 mars sur OCS à J+1 de sa diffusion américaine sur HBO. La série de Jonathan Nolan s’annonce encore plus noire et explosive. Et enregistre l’arrivée de deux noms prestigieux : Aaron Paul, l’inoubliable Jesse Pinkman de "Breaking Bad"… et le frenchie Vincent Cassel pour un affrontement qui s’annonce dantesque.