"The Masked Singer" : Camille Combal va faire chanter des célébrités dans le nouveau show déjanté de TF1

Encore un joli projet pour Camille Combal. Après "Danse avec les Stars" et "Qui veut gagner des millions ?", l'animateur a été choisi par TF1 pour présenter l'adaptation française de "The Masked Singer" (le chanteur masqué), une émission de divertissement musicale sud-coréenne à succès, et dont la version américaine lancée en janvier sur Fox, a réalisé un carton d'audience.





Compétition musicale pour le moins originale, "The Masked Singer" propose à des célébrités de s'affronter dans un duel en chanson. La particularité, c'est que leur identité est tenue secrète puisqu’ils arborent des déguisements loufoques (licorne, lapin, hippopotame, ananas...) et que leur voix est trafiquée, sauf lorsqu'ils chantent. Ce n'est qu'une fois éliminé que le candidat retire enfin son masque. Les célébrités restantes reviennent quant à elle dans l’émission suivante, toujours masquées pour de nouveaux duels.