"The Morning Show" avec Jennifer Aniston, "Amazing Stories" de Steven Spielberg... Ces séries originales que vous réserve Apple TV+

Ces séries n'ont pas été présentées sur scène par leurs créateurs et/ou interprètes mais figurent dans la première bande-annonce rassemblant les futurs programmes de Apple TV+. Ou tout simplement sur la photo de famille dévoilée par la marque à la pomme. La jeune Hailee Steinfeld ("Pitch Perfect") sera l'auteure Emily Dickinson dans la série d'époque "Dickinson". Joel Kinnaman ("The Killing", "Suicide Squad") se plongera dans un monde où la course à la conquête de l'espace ne s'est jamais arrêtée dans "For all mankind". Jennifer Garner sera en attente d'une greffe du cœur dans "My Glory was I had such good friends". Sofia Coppola retrouvera Bill Murray et Rashida Jones dans "On the rocks" sur une relation père-fille à New York. Dans "Defending Jacob", Chris Evans ("Captain America") jouera un avocat dont le fils de 14 ans est accusé de meurtre. Les podcasts sur de vraies crimes prendront vie dans "Are you sleeping", une série produite par Reese Witherspoon et mettant en vedette Octavia Spencer, Lizzy Caplan ("Masters of sex") et Aaron Paul ("Breaking Bad"). Que du beau monde, on vous dit !