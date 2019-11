"The Morning Show" avec Jennifer Aniston, "See" avec Jason Momoa... Ces séries originales déjà disponibles Apple TV+

DEMANDEZ LE PROGRAMME - La marque à la pomme a rassemblé la crème de la crème de Hollywood pour lancer Apple TV+, sa réponse à Netflix qui propose depuis le 1er novembre des contenus exclusifs à ses abonnés. Voici les séries déjà disponibles et celles qui nous donnent déjà envie.

On n'avait pas vu plus beau casting depuis la traditionnelle photo de famille des Oscars. Apple a sorti l'artillerie lourde et s'est attaché les services des plus grands noms de Hollywood pour venir titiller Netflix sur le terrain des services de vidéo à la demande. Pour frapper plus fort que la concurrence, Apple a déroulé le tapis rouge à des réalisateurs, acteurs et producteurs parmi les plus puissants du milieu. Steven Spielberg, JJ Abrams, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ou encore Oprah Winfrey ont même fait le déplacement pour présenter eux-mêmes le projet à la presse. La clé de voûte d'Apple TV+ ? Une vague de séries inédites qui, à l'heure où le petit écran fait aussi bien, voire mieux que le grand, devrait attirer les foules. Voici certains des shows que les futurs abonnés découvriront prochainement. Annoncés en mars, certains sont disponibles depuis le 1er novembre et d'autres le seront prochainement.

Art Streiber

En vidéo Photo de famille 5 étoiles pour Apple TV+

The Morning Show

Presque deux ans qu'on entend parler de ce projet. Jennifer Aniston retrouve la télévision aux côtés de Reese Witherspoon, qui jouait sa sœur dans "Friends". Le duo d'actrices, également productrices exécutives, emmènera le public dans les coulisses d'une matinale à la télévision et promet déjà d'évoquer les relations hommes-femmes au travail. Steve Carell figure également au casting de ce show qui veut "répondre tout haut aux questions que l'on se pose tout bas". Disponible depuis le 1er novembre

NOAH BERGER / AFP

Histoires fantastiques

En guerre ouverte avec Netflix, Steven Spielberg a pourtant été séduit par Apple pour qui il va "ressusciter" la série "Amazing Stories" - "Histoires fantastiques" en VF - diffusée dans les années 1980. Chaque épisode narrait son propre récit incroyable. "C'est ma première fois chez Apple, l'endroit où l'imagination et la technologie ont assemblé leurs forces pour changer le monde à travers la vue, le son et la toucher", s'est enthousiasmé le réalisateur de légende, qui a livré l'une des premières histoires de la version 2019 de la série. Celle d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale dont l'avion va lui faire traverser les époques.

See

Aquaman sort de l'eau pour replonger à la télévision dans une série d'anticipation prometteuse qui fait froid dans le dos. "Fermez les yeux. Essayez de penser au monde sans le voir. Imaginez toutes les expériences humaines qui vous sont possibles mais sans que vous les voyiez. Vous n'avez aucune idée de ce que à quoi ça pourrait ressembler, moi non plus (...). Imaginez maintenant un monde dessiné et fait pour être vécu sans la vue", explique Jason Momoa, star de "See" aux côtés d'Alfre Woodard. Le show nous plongera dans un monde dévasté par un virus qui a rendu aveugle les millions de survivants. Mais tout change quelques siècles plus tard quand des jumeaux naissent avec la vue parmi des hommes qui s'étaient jusque-là adaptés à leur condition, souligne Deadline. Disponible depuis le 1er novembre

Little America

"Aidez à comprendre qu'il n'y a pas 'les autres' mais qu'il y a un 'nous'". Tel est le but de "Little America", une série d'anthologie inspirée par les histoires vraies d'immigrés aux Etats-Unis. "Ce sont des histoires humaines avec des immigrés pour montrer qu'on cherche tous la même chose : de quoi manger, une maison, un sens à notre vie et l'amour", a expliqué le créateur de la série Kumail Nanjiani, qui collabore une nouvelle fois avec Emily V. Gordon après la touchante comédie romantique "The Big Sick", inédite en France. Il annonce des épisodes tantôt drôles, tantôt romantiques, tantôt dramatiques, évoquant la vie d'immigrés originaires d'Iran, du Nigeria ou encore du Mexique dans différents Etats du pays.

Little Voice

Forte de son succès avec la comédie musicale "Waitress", qui vient de s'installer dans le West End à Londres après Broadway, la chanteuse Sara Bareilles s'associe à JJ Abrams pour "Little Voice", une "série drôle et romantique" sur le parcours d'une jeune musicienne de New York qui va devoir se trouver en tant qu'artiste et en tant que personne à travers la musique. Si le programme est à la hauteur de ses compositions, il risque bien d'être l'un des plus prometteurs de la plateforme d'Apple.

Oprah toute puissante

En vous abonnant à Apple TV+, vous ne gagnerez pas de voiture mais le droit de rejoindre le "book club" d'Oprah Winfrey. La papesse de la télévision entend profiter de la puissance de la marque, "présente dans toutes les poches", pour développer ses projets et connecter les gens, notamment à travers la lecture. Objectif ? "Créer un changement positif". Elle prépare également deux documentaires, l'un sur le harcèlement sexuel au travail et un autre sur la santé mentale.

En vidéo Oprah Winfrey, présentatrice vedette pour Apple TV+

Mais aussi...

Ces séries n'ont pas été présentées sur scène par leurs créateurs et/ou interprètes mais figurent dans la première bande-annonce rassemblant les futurs programmes de Apple TV+. Ou tout simplement sur la photo de famille dévoilée par la marque à la pomme. La jeune Hailee Steinfeld ("Pitch Perfect") sera l'auteure Emily Dickinson dans la série d'époque "Dickinson". Joel Kinnaman ("The Killing", "Suicide Squad") se plongera dans un monde où la course à la conquête de l'espace ne s'est jamais arrêtée dans "For all mankind". Ces deux séries sont disponibles depuis le 1er novembre. Jennifer Garner sera en attente d'une greffe du cœur dans "My Glory was I had such good friends". Sofia Coppola retrouvera Bill Murray et Rashida Jones dans "On the rocks" sur une relation père-fille à New York. Dans "Defending Jacob", Chris Evans ("Captain America") jouera un avocat dont le fils de 14 ans est accusé de meurtre. Les podcasts sur de vraies crimes prendront vie dans "Are you sleeping", une série produite par Reese Witherspoon et mettant en vedette Octavia Spencer, Lizzy Caplan ("Masters of sex") et Aaron Paul ("Breaking Bad"). Que du beau monde, on vous dit !

Delphine DE FREITAS