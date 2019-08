"The Politician", "Il était une seconde fois"... Les 5 séries qu'on veut voir en septembre

De quoi ça parle ? Payton Hobart se rêve en président des États-Unis mais avant de s'installer à la Maison-Blanche, il va devoir s'attaquer à une élection un peu plus locale, celle de président du conseil des lycées. Comme dans la vie politique, les règles sont simples : il n'y en a pas.





Pourquoi on l'attend : Parce qu'il s'agit de la première collaboration entre Netflix et Ryan Murphy, l'esprit génial derrière "Glee", "Pose" et la saga "American Horror Story". La première bande-annonce, psychédélique à souhait, répond à tous les codes "murphiens" : personnages caricaturaux, esthétique léchée et écriture sans filtre. Ajoutez que le casting se compose de Ben Platt ("Pitch Perfect"), Gwyneth Paltrow, Jessica Lange et Lucy Boyton ("Bohemian Rhapsody) et vous obtenez l'une de nos plus grandes attentes de l'année.