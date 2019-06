The Voice 2019 : la jeune Whitney fait la fierté de Mika et du village de Vigan

La grande finale de The Voice 2019 s'est déroulée le 6 juin soir sur TF1. La seule fille de la finale, mais également la plus jeune, a remporté la victoire. Whitney a su conquérir le public grâce à sa voix et au soutien de tout le village de Vigan, dans le Gard. La gagnante s'est dépassée tout au long de la compétition, au grand bonheur de son coach Mika. Elle s'est attaquée pour la première fois au répertoire de Whitney Houston, à qui elle doit son prénom. Enregistrer un album est le grand rêve de la jeune femme.



