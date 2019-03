"The Voice 8" : première drag-queen de l'histoire de l'émission, Léona Winter a envoûté Jenifer

Elle se définit comme "une artiste un peu différente des autres". Mais Leona Winter partage le même rêve que tous les talents qui se lancent dans l'aventure "The Voice". Séduire les quatre coachs avec son simple timbre. "Je veux prouver que ma voix vaut la peine d'être écoutée", explique celle qui ne veut plus seulement être regardée. Derrière la longue robe bleue aux motifs léopard et la perruque blonde, se cache Rémy Solé, un jeune homme de 23 ans originaire de Perpignan qui ne prend le micro qu'une fois sa transformation complétée.





Sur scène, il devient "quelqu'un de beaucoup plus sûr de soi, une femme qui s'assume". "Je ne suis pas un personnage surfait comme on pourrait trouver dans d'autres cabarets", assure celui qui "aimerait montrer que dans le milieu transformiste, il n'y a pas que du comique et de la paillette, il y a aussi de vrais artistes avec un vrai talent". Vainqueur de l'émission "The Switch 2" au Chili l'été dernier, un concours de chant réunissant des drag-queens, il avait déjà une première expérience à la télévision avant d'arriver sur le plateau du télécrochet de TF1. De quoi faire baisser un peu la pression.