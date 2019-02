Julien Clerc coach de "The Voice" ce soir : "J'avais peur qu'aucun candidat ne me choisisse !"

Est-ce que vous vous imaginiez dans l’un des fauteuils rouges de "The Voice" ?

Quand on regarde l’émission, on s’imagine toujours un peu, oui. Dans la partie à l’aveugle, on se dit ‘qu’est-ce que j’aurais fait ?’. Et si vraiment on joue le jeu, comme ça m’est arrivé - je fermais les yeux, pour me mettre à la place du coach (rires) – plus l’émission avance, plus on s’attache à certains talents. On s’imagine, oui. Mais je pense que tous les téléspectateurs s’imaginent dans les fauteuils. Ils ont leurs préférences, de temps en temps je suppose qu’ils ne sont pas d’accord avec les choix du coach. Mais c’est ce qui fait l’intérêt de ce jeu.





Aviez-vous quelques appréhensions avant d’accepter ?

J’ai voulu en savoir un petit peu plus et j’ai demandé à rencontrer les gens de la production. Ce qui m’a surpris, c’est l’enthousiasme. On sent une équipe très forte, très soudée. On sent qu’on va rentrer dans quelque chose où on va être aidé, entouré. Moi j’avais quelques questions sur le libre arbitre. Je me demandais si tout ça n’était pas manipulé d’une façon ou d’une autre. C’était important pour moi en termes de crédibilité. En revanche, concernant la qualité musicale de l’émission, je n’avais pas besoin de rencontrer l’équipe pour la connaître. Je me disais toujours en regardant que les jeunes gens qui viennent là, même pour un soir, sont formidablement accompagnés !