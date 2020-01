"The Voice 2020" - Antony chante pour sa sœur décédée : "La musique a été mon médicament"

C'était sans aucun doute le moment le plus fort de cette deuxième session des auditions à l'aveugle de "The Voice". Ce samedi 25 janvier, Antony Trice, un jeune chanteur suisse de 24 ans, s'est qualifié en interprétant "Casting" de Christophe Maé. Une chanson qu'il a tenu à dédier à sa grande sœur décédée lorsqu'il avait 13 ans. Agée de 16 ans à peine, elle a perdu la vie dans un accident de scooter.

LCI : Vous vous êtes présenté en hommage à votre sœur décédée à l'âge de 16 ans. C'était une décision individuelle ou familiale ?

Antony Trice : C’était une décision individuelle. Ça fait cinq ou six ans que je chante et quand on m'a proposé de faire "The Voice", je me suis dit que cette année, j'étais enfin prêt. C'était le moment de me lancer dans le grand bain.

Votre histoire est très forte, très touchante. On sent un besoin d'en parler mais avec beaucoup de pudeur…

Je n'ai pas de souci pour parler de ma sœur car c'est pour elle et grâce à elle que j'ai commencé la musique. Mais je pèse toujours mes mots car j'ai peur qu'on puisse penser que je joue de ça. Mes proches m'ont dit que durant l'audition, ils ne m'avaient jamais vu chanter comme ça. Moi non plus je ne m'étais jamais vu comme ça. J'ai vraiment eu l'impression d'être habité par ma sœur. Je vous dis ça mais, en même temps, j'ai peur qu'on puisse penser que j'utilise son histoire alors que ce n'est pas du tout le cas.

Vous dites que la musique vous a sauvé. Comment allez-vous aujourd'hui ?

Je vais bien, mieux que jamais. La musique a été mon médicament et "The Voice" m'a permis de me rendre compte qu'il a été efficace. Et que ça peut durer dans le temps.