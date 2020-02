"The Voice 2020" - Isilde, 16 ans, et son "côté barré" ont bousculé les coachs avec du Lady Gaga

GRAINE DE STAR - L'adolescente qui fait partie des benjamines de la saison a livré une prestation en deux temps sur "Poker Face", l'un des plus grands tubes de la Mother Monster. Des débuts au piano suivis d'un refrain plus pop qui ont séduit Lara Fabian et Amel Bent.

Amel Bent dit d'elle qu'elle a "un gros potentiel". Originaire de Châteauneuf-de-Grasse, sur les hauteurs de Cannes, Isilde a 16 ans et une envie de prouver qu'elle peut aller au-delà de son handicap. "Je suis dispraxique. Des connexions dans le cerveau ne sont pas très bien faites (...). Je suis quelqu'un de très maladroit en gros", explique l'adolescente qui souligne qu'Albert Einstein et l'acteur Daniel Radcliffe souffrent eux aussi du même mal. "Ça n'empêche pas la réussite", insiste-t-elle. Elle raconte avoir commencé la musique avec le piano car "coordonner le cerveau et les mains, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un dispraxique". "J'ai dû bosser plus que les autres", glisse-t-elle avant de fondre en larmes. Participer à "The Voice" est pour elle "l'aboutissement de plein d'heures de travail, de combat". Une lutte intérieure que Lara Fabian saura percer à jour, rien qu'en l'entendant chanter.

Tout n'était pas parfait, ce n'est pas grave - Amel Bent à Isilde

Isilde se présente face aux coachs pour une version en deux temps de "Poker Face" de Lady Gaga. Elle démarre en douceur derrière son piano et son interprétation séduit d'emblée Lara Fabian et Amel Bent qui se retournent en même temps. Le rythme s'accélère mais pas suffisamment pour convaincre les deux autres coachs. Si Pascal Obispo "a aimé la fraîcheur et la spontanéité", il a été "freiné par beaucoup de problèmes de justesse". Marc Lavoine n'a lui "pas vraiment compris ce qui s'est passé". "Je ne connaissais pas très bien cette chanson, je n'ai pas réussi à voir ce qui se passait. Votre timidité et votre façon d'être vont être un atout pour vous", lance-t-il à Isilde.

Puis vient le tour de Lara Fabian qui, comme à chaque fois, trouve les mots justes pour s'adresser à la jeune artiste qui lui fait face. Elle assure avoir "compris la contradiction qu'il y avait à l'intérieur de ce coeur d'artiste". "J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup de choses que tu combats. J'ai aimé dans cette lutte la façon que tu as eu de te libérer de ce paradoxe", poursuit la chanteuse, certaine qu'Isilde "ne se libère que par la musique". "C'est un peu toute l'histoire de Lady Gaga qui vient du classique et qu'on a connu avec des costumes et des chorégraphies complètement barrés", ajoute Amel Bent. "Tout n'était pas parfait, ce n'est pas grave", insiste celle qui compte bien développer "le côté barré" de la nouvelle membre de son équipe.

Delphine DE FREITAS