"The Voice" 2020 : la grande finale aura bien lieu le 13 juin en direct sur TF1

C'est un grand soulagement pour les candidats de "The Voice". TF1 et ITV Studio ont annoncé que le programme fera son grand retour le 6 juin prochain après un mois d'interruption en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais avec de nombreuses modifications. "En raison des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur et l’interdiction des rassemblements de grand public dans les salles de spectacles, nous ne pourrons pas tourner la demi-finale et la finale telle que nous l’aurions souhaité, c’est à dire au Palais des Sports. Mais ce n’est que partie remise et nous espérons que nous pourrons le faire l’année prochaine. Notre priorité cette saison ? Assurer la santé du public, des candidats et des équipes de 'The Voice'", a assuré Matthieu Grelier, le producteur de l'émission à Télé 7 Jours.

C'est donc dans un studio de la Plaine Saint Denis où un nouveau décor a été aménagé que les demi-finalistes de "The Voice" viendront se produire "devant un parterre de téléspectateurs réunit derrière des écrans", précise le producteur. Les coachs seront également présents sur le plateau, sauf Lara Fabian, toujours confinée à Montréal mais qui interviendra en visioconférence. Nikos et Karine Ferri, qui assureront l'animation, respecteront les règles de distanciation sociale.