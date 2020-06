Abi, gagnant de "The Voice 2020" : "À travers cette aventure, je me suis beaucoup découvert"

"Je veux t'emmener en finale", avait glissé le coach à son talent à l'issue de sa brillante audition à l'aveugle tournée à l'automne dernier. Sept mois plus tard, c'est ensemble qu'ils ont soulevé le trophée de "The Voice 2020", remporté haut la main par le jeune homme de 22 originaire de Saint-Gratien, en région parisienne. Une victoire dont Abi avait encore du mal à se remettre quelques heures plus tard.

Abi - (Il rit) C'est bien joué ça ! Oui, je suis un homme heureux. J'ai dormi deux heures. On était très heureux avec les autres talents hier soir (samedi 13 juin) mais on était un petit peu tristes aussi que ça se finisse, tout simplement. On a passé nos dernières heures ensemble à rigoler, à passer du bon temps en équipe.

Vous avez remercié vos proches, qui n’ont pas pu être en plateau en raison de la situation sanitaire. Quels ont été vos premiers échanges avec eux après votre victoire ?

Le premier appel que j'ai reçu, c'est celui d'un ami qui était avec mes frères. On s'est regardé, on a souri comme des idiots et on n'a rien dit. La première réaction de mes frères, ça a été de me dire : "On le savait déjà, on te l'avait dit. Tu ne voulais pas nous croire. On était serein, on savait que tu allais gagner". C'est un peu normal venant de sa famille mais ça en dit long sur le soutien qu'ils m'ont apporté depuis le début et à quel point ils ont cru en moi. Ma mère m'a dit : "Bravo mon bébé, je suis fière de toi".

Malgré les mesures de distanciation sociale, vous êtes quand même tombé dans les bras de votre coach Pascal Obispo. On sent un lien très fort entre vous deux.

Il s'est développé au fur et à mesure que l'émission passait. Il m'a conseillé sur énormément de choses. Il a de la bouteille, il sait ce que c'est d'être sur scène. Il connaît tout ça. Moi, je suis un petit novice qui pensait connaître deux-trois trucs et qui pourtant ne sait pas grand-chose. On partage cette sensibilité. Il a ce don de savoir lire en moi. Il voit en moi ce que je ne vois pas et il croit en moi quand je ne le fais pas. C'est pour ça qu'il m'a poussé à aller plus loin. C'est marrant mais j'en viens à l'appeler Papa. Je le sens très protecteur. Il avait peur que je me fasse un peu "enveloppé", dans le mauvais sens du terme, par le monde de la musique. Il tient à me protéger et à me conseiller en cas de besoin.

Vous vouliez que le public vote pour votre prestation et non pour votre personnalité. "If I Ain’t got you" d'Alicia Keys, c’était le titre parfait pour le séduire ?

(Il rit). Vous savez quoi ? Jusque-là, je crois que je n'avais encore jamais été satisfait par mes prestations. Il y avait toujours des micro-imperfections. Mais là, c'est une des premières fois où en me réécoutant, je me suis dit : "Oh bah ça va !" alors que d'habitude je trouve que c'est nul. Vous voyez la note qui monte au milieu de la chanson ? On a bossé à mort pour ça. Je me souviens encore en répétitions quand Papa (il se reprend), quand Pascal, pardon, me disait sur le ton de la plaisanterie : "Avec ça, tu vas tuer les autres". Je ne sais pas si c'était le titre parfait mais c'était un très bon titre pour aller toucher le public. J'avais peur en revanche qu'il n'y ait pas l'émotion et que ça ne fasse pas écho comme ça l'avait fait jusqu'à présent. Mais ça a su le faire.