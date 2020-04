Terence : "Si j'avais été coach de The Voice, je ne me serais pas retourné sur moi" A 28 ans, Terence a repris confiance en lui grâce à "The Voice". − Bureau 233/ ITV / TF1

INTERVIEW – Le candidat d'origine écossaise s'est qualifié ce samedi pour les demi-finales de "The Voice". Son interprétation de "The Blower's Daughter" de Damien Rice a fait chavirer sa coach, Amel Bent.

Amel Bent s'était retournée sur lui à la dernière minute lors des auditions à l'aveugle. Depuis, Terence a fait un sacré chemin dans l'aventure de "The Voice". Plaisir pour les oreilles et pour les yeux comme l'a dit sa coach, le beau gosse de 28 ans s'est qualifié ce samedi pour la demi-finale de "The Voice". Le talent d'origine écossaise avait choisi de chanter "The Blower's Daughter" de Damien Rice qu'il a dédié à sa fiancée. LCI a recueilli ses confidences. Amel Bent vous avait sauvé in extremis durant les auditions à l'aveugle. Là aussi, elle a fait durer le suspense… Absolument ! Elle m'a refait attendre comme pour mon audition, j'ai l'habitude avec elle maintenant (il rit). Franchement, c'était incroyable, j'étais tellement content d'avoir choisi la bonne chanson et d'avoir fait passer l'émotion que je voulais transmettre. Dans quel état étiez-vous avant les KO ? J'étais moins stressé que pour les auditions à l'aveugle et pour les battles. Là j'avais choisi la bonne chanson, elle était parfaite. J'avais tellement répété que je la connaissais à l'envers, en arrière, dans tous les sens (Rires). J'étais serein et comme j'étais persuadé de rentrer chez moi, j'ai tout donné pour n'avoir aucun regret et être fier. Là je suis au-dessus de la lune tellement je suis content ! Vous avez dédié cette chanson à votre fiancée. Pourquoi était-ce important pour vous ? Je ne lui avais pas encore dédié de chanson depuis le début de la compétition. Et comme j'étais certain que l'aventure allait s'arrêter, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. En plus j'avais besoin de ressentir le plus d'émotion possible pour faire passer le message de la chanson.

Comment a réagi votre fiancée ? Déjà elle a pleuré tout le long de la chanson ! Elle m'a dit qu'elle était fière de moi et que c'était un moment vraiment magique. En plus il y avait ma mère et deux de mes meilleurs amis dans le public, c'était top, j'ai eu beaucoup de soutien. Votre but c'est de gagner ? C'est sûr que tout le monde veut gagner. Mais moi je prends chaque étape en me disant que c'est la dernière. C'est une technique qui fonctionne bien pour moi. Bien sur que j'aimerais bien aller jusqu'au bout mais ce sera au public d'en décider, pas à moi. Je peux juste tout donner et c'est ce que je vais essayer de faire. Qu'avez-vous appris avec Amel Bent ? Elle m'a donné l'occasion de chanter en français et je la remercie car je suis tombé amoureux de ça. J'ai envie de continuer à le faire. Durant les KO elle m'a également appris à chanter avec plus de douceur et plus d'intention pour faire passer l'émotion au lieu de gueuler comme pour mon audition à l'aveugle ! En la revoyant je me suis dit que si j'avais été juge, je ne me serais pas retourné.

Aujourd'hui je pense surtout au personnel soignant et aux gens qui travaillent. C'est beaucoup plus difficile pour eux que pour nous - Terence

Qu'avez-vous découvert sur vous grâce à "The Voice" ? Je me dis que la musique c'est peut-être pour moi. En tous cas, je vais dans la bonne direction. J'ai aussi gagné en sérénité. J'ai compris que je pouvais faire passer les choses en étant plus calme. En raison de la crise sanitaire, la date des demi-finale de "The Voice" n'est pas encore arrêtée. Comment vivez-vous cette attente ? Aujourd'hui je pense beaucoup et surtout au personnel soignant et aux gens qui travaillent. C'est beaucoup plus difficile pour eux que pour nous, que pour moi en tous cas. Je reste à la maison et je joue de la musique, j'ai beaucoup de chance. Bien sûr,

c'est dommage que l'attente soit prolongée mais je reste positif et je me dis que ça me donne plus de temps pour me préparer.

Propos recueillis par Rania Hoballah