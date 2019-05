"The Voice 8" : Gage, Geoffrey et Areski en concert dimanche pour les enfants de l’association Lisa Forever

Ils chantent pour la bonne cause. Gage, Geoffrey et Areski, trois candidats de la saison 8 de "The Voice", en lice lors de l’épreuve des battles ce samedi soir, se produiront dimanche à Taverny, dans l’Oise, à l’issue d’une course solidaire organisée par l’association Lisa Forever.





Lisa Forever a été créée en février 2010 par les parents de Lisa, une petite fille atteinte d’une tumeur cérébrale depuis l’âge de 2 ans et demi. Après 14 mois de traitement, la maladie de Lisa a muté et est devenue beaucoup plus agressive. Face à cette mutation, la médecine n’avait aucune solution. La maladie a finalement emporté Lisa le 29 décembre 2009, à l’aube de ses 4 ans.