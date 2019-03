VIDEO - "The Voice 8" : Godi, le beau bûcheron de l'équipe de Soprano a comme un air de Johnny Hallyday jeune, non ?

Son père est bûcheron, sa mère astrologue. Si le premier lui a appris son métier, la seconde lui a prédit qu’il deviendrait célèbre. Avec ses faux airs de Johnny Hallyday jeune, Godi, 22 ans, a fait sensation, samedi soir, lors de la quatrième salve des auditions à l’aveugle. Sur la scène de "The Voice", il est venu interpréter "La Pluie", le duo d’Orelsan et Stroame. Sa performance énergique, à défaut d’être toujours juste, séduit Jenifer et Soprano qui se retournent pour lui, contrairement à Mika et Julien Clerc.





De joie, Godi s’offre un salto arrière, pour le plus grand bonheur du public dans la salle et des téléspectateurs devant leur poste. "La musique, c’est ma passion et c’est un plaisir d’être devant vous", explique le candidat. "Le mec, il arrive il est bûcheron et il vient découper une chanson", savoure Soprano. "Et surtout sa joie de vivre, elle est magnifique". Visiblement Godi apprécie le compliment. "Je vais essayer de découper une de tes chansons", promet-il au rappeur.