The Voice : Julien Clerc, nouveau visage de la huitième saison

Julien Clerc, une légende de la chanson française, rejoint le jury de la huitième saison de "The Voice". Afin de gagner la compétition avec un talent de son équipe, notre "maestro" de 71 ans doit se battre face à Jenifer, Mika et Soprano. Les auditions à l'aveugle démarrent le 9 février 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.