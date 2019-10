EN DIRECT - Finale de "The Voice Kids 6" : Soan finit sa prestation en larmes

THIS IS THE VOICE - Le concours de chant de TF1 couronne ce vendredi 25 octobre sa plus belle voix au terme d'une soirée qui s'annonce riche en émotions, en présence de Florent Pagny, Christophe Maé et Mika.

"Il n'y a pas de compétition entre nous", nous rappelait encore Lilou lors des dernières répétitions la veille. Pourtant, un seul des huit talents encore en lice sera sacré grand vainqueur de la saison 6 de "The Voice Kids" ce vendredi 25 octobre dès 21h05 en direct sur TF1 (et ci-dessous en live commenté). Qui d'Ali et Soan (équipe Amel Bent), Natihei et Lilou (équipe Jenifer), Talima et Philippe (équipe Soprano) ou Antonia et Manon (équipe Patrick Fiori) va recevoir le trophée des mains d'Emma, 11 ans, la gagnante de la saison précédente ? Suivez minute par minute avec nous ce dernier prime de l'aventure qui s'ouvrira "comme les Enfoirés" avec un tableau rassemblant les quatre coachs, Florent Pagny, Christophe Maé et Mika.

>> Retrouvez toutes les vidéos de "The Voice Kids" sur le site officiel de l'émission

Delphine DE FREITAS