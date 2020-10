REVIVEZ - Rebecca, 10 ans, remporte la saison 7 de "The Voice Kids"

C'est la première fois qu'elle chantait sans son violon. Rebecca, 10 ans, n'a eu besoin que de sa voix pour séduire les téléspectateurs qui ont voté pour elle à 46,2%. Plus qu'une victoire, un plébiscite. La benjamine de l'émission a été sacrée grande gagnante de The Voice Kids, samedi 10 octobre, face à Ema, Abdellah et Naomi. Lissandro, Sara, Rania et Enzo figuraient aussi parmi les finalistes.

Tous ont pu compter sur le soutien de leurs coachs respectifs. Si Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori étaient bien à leurs côtés, c'est à distance que Jenifer a donné son avis. Testée positive au Covid-19, la chanteuse a dispensé ses conseils depuis chez elle à travers un écran. Les talents ont pu compter sur le soutien de Julien Doré, "super coach" le temps d'une soirée, et des artistes Louane, Dadju, Gims et Florent Pagny qui étaient en coulisses pour les soutenir.