"The Voice Kids" : Enzo bluffe Soprano et se qualifie pour les demi-finales

Il faut dire que la décision n'a pas été facile pour le coach qui a proposé un trio détonnant. "C'est un des meilleurs trio que j'ai fait, je suis super fier", a admis Soprano survolté à la fin de leur reprise de Empire state of mind, le tube d'Alicia Keys et de Jay-Z. "Mais qu'est-ce que vous avez donné à vos enfants ?", s'est-t-il amusé. "Vous nous avez mis une claque comme rarement j'en ai pris", a renchéri Patrick Fiori.

Il a gagné son ticket pour les demi-finales. Ce samedi soir, TF1 diffusait la première session des Battles de "The Voice Kids". Et Enzo fait partie des talents qui se sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Agé de 11 ans seulement, le jeune chanteur qui vit à Hong Kong avec ses parents; a bluffé Soprano qui a choisi de le garder.

Si les trois talents méritaient leur ticket pour la demi-finale, c'est donc Enzo qui a gagné les faveurs de son coach. "Tu ne connais pas ton potentiel. Tu es arrivé ici et dans la tête de tout le monde tu es un rappeur, c'est vrai. Mais on sent que tu n'utilises que 10% de tes capacités. Mais bravo parce que tu as très bien travaillé", l'a félicité Soprano.