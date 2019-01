"The Voice" : la huitième saison débarquera le 11 février sur TF1

Et maintenant, chantez ! C'est officiel : la huitième saison de "The Voice" débarquera le 11 février prochain sur TF1. Toujours présenté par Nikos Aliagas accompagné de Karine Ferri, le programme suivi par 5,7 millions de téléspectateurs l'an dernier accueillera un jury flambant neuf. Aux côtés de Mika, seul rescapé de la dernière saison, les téléspectateurs retrouveront Jenifer, qui depuis 2015 avait délaissé les grands candidats pour se concentrer sur la version junior de l'émission. Elle revient accompagnée de Soprano, son acolyte de "The Voice Kids", premier rappeur à rejoindre l'émission.





Mais la grande nouveauté cette année du côté du jury, c'est l'arrivée de Julien Clerc, véritable monument de la chanson française, qui se frotte pour la première fois à l'exercice. "Je souhaitais être dans la transmission et l’empathie. Ce que j’ai découvert, c’est que c’était parfaitement addictif !", a-t-il avoué lors de la soirée de présentation à la presse, début janvier.