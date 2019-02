"The Walking Dead" aura une saison 10… et Norman Reedus une très grosse augmentation

D’après "The Hollywood Reporter", Norman Reedus, alias Daryl Dixon, aurait conclu un nouveau deal pour trois années supplémentaires, à raison de 350.000 dollars par épisode. Ce qui ne signifie pas que "The Walking Dead" aura forcément trois saisons supplémentaires. Les producteurs se réserveraient la possibilité de faire apparaître l'acteur dans un spin-off, pourquoi pas un long-métrage, à l'image du contrat de trois films signé avec Andrew Lincoln. Montant total du deal : entre 50 et 90 millions de dollars !





De quoi retenir un peu plus le compagnon de Diane Kruger qui depuis 2016, présente également sur AMC une émission sobrement baptisée "Ride with Norman Reedus".