"The Walking Dead" : c'est la fin des comics... mais pas encore de la série télé !

Toutes les bonnes choses ont une fin... Avant de devenir une saga télé à succès, "The Walking Dead" était une série de comics lancée en 2003 aux Etats-Unis. Ce lundi 1er juillet, son créateur Robert Kirkman a annoncé sa décision d'y mettre un terme, dans un message posté sur Twitter.





"Je suis aussi triste que vous. Cela va me manquer autant que vous, sinon plus. Cela me brise le cœur de devoir y mettre fin, mais nous devons passer à autre chose. J’aime trop ce monde pour étirer les choses jusqu’à ce qu’il ne soit pas à la hauteur de ce que je veux", a-t-il écrit. La maison d'édition Delcourt, qui publie les comics en France, a relayé la nouvelle : "Walking Dead #193 (qui sort demain aux USA) sera le DERNIER de la série", a-t-elle confirmé.