"The Walking Dead" : Norman Reedus ne veut pas devenir la nouvelle star de la série

"Laissez-moi clarifier un truc !", lance le comédien dans une interview vidéo qu'il vient d'accorder à "The Hollywood Reporter". "Quand il a été annoncé que Andy allait partir, tout le monde sur Internet a écrit que Daryl allait devenir le nouveau Rick. Ce n’est pas vrai et je voudrais mettre un terme à cette rumeur. Il est n°1 au casting. Je suis numéro 20. Et je suis toujours numéro 20. Tout le monde au générique fait davantage pour compenser le vide qu’il laisse."





Quid de l’évolution du personnage ? "Daryl n’est pas le genre de mec qui va construire un pupitre et se mettre à parler aux gens pour leur demander de reconstruire la société tous ensemble !", ironise Norman Reedus (…) Sur le plateau, tout le monde apporte sa pierre. Et moi, je suis toujours Daryl." Avec sa mèche, sa moto et son blouson de cuir, donc. Et pas mal d'ennuis sur le dos.