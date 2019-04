"The Walking Dead" : un deuxième spin-off en préparation avec des jeunes comédiens

AMC croit dur comme fer en "The Walking Dead". La preuve ? Alors que les audiences de la série principale sont au plus mal, la chaîne vient de donner le feu vert à un deuxième spin-off, après le lancement en 2015 de "Fear the Walking", dont l'intrigue débutait en Californie, au moment où les premiers zombies faisaient leur apparition.





La nouvelle série dérivée, encore sans titre, a été créée par Scott Gimple et Matt Negrete, deux vétérans de "The Walking Dead" qui ont travaillé sur les cinq dernière saisons jusqu’à l’épisode 6 de la saison 9, marqué par le départ du comédien Andrew Lincoln, alias Rick Grimes.